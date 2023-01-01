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Поезд в Пусан 2: Полуостров
Актёры и съёмочная группа фильма «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

Актёры и съёмочная группа фильма «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

Режиссёры

Ён Сан-хо

Ён Сан-хо

Yeon Sang-ho
Режиссёр

Актёры

Кан Дон-вон

Кан Дон-вон

Kang Dong-won
АктёрHan Jeong-seok
Ли Джон-хён

Ли Джон-хён

Lee Jeong-hyeon
АктрисаMin-jeong
Ли Рэ

Ли Рэ

Lee Re
АктрисаJoon-yi
Квон Хэ-хё

Квон Хэ-хё

Kwon Hae-hyo
АктёрGrandpa Kim
Ким Мин-джэ

Ким Мин-джэ

Kim Min-jae
АктёрSergeant Hwang
Ку Гё-хван

Ку Гё-хван

Koo Gyo-hwan
АктёрCaptain Seo
Ким До-юн

Ким До-юн

Kim Do-yoon
АктёрKoo Cheol-min
Ли Е-вон

Ли Е-вон

Lee Ye-won
АктрисаYoo-jin
Ким Гю-бэк

Ким Гю-бэк

Kim Gyoo-baek
АктёрPrivate Kim
Чан Со-ён

Чан Со-ён

Jang So-yeon
АктрисаJeong-seok's sister

Сценаристы

Ён Сан-хо

Ён Сан-хо

Yeon Sang-ho
Сценарист
Рю Ён-джэ

Рю Ён-джэ

Ryoo Yong-jae
Сценарист

Продюсеры

Ли Дон-ха

Ли Дон-ха

Lee Dong-ha
Продюсер
Ким Ён-хо

Ким Ён-хо

Kim Yeon-ho
Продюсер
Ким У-тхэк

Ким У-тхэк

Kim Woo-taek
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Хазов

Евгений Хазов

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Александра Курагина

Александра Курагина

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Владимир Паляница

Владимир Паляница

Актёр дубляжа

Художники

Чо Сан-гён

Чо Сан-гён

Jo Sang-gyeong
Художница

Монтажёры

Ян Джин-мо

Ян Джин-мо

Yang Jin-mo
Монтажёр

Операторы

Ли Хён-док

Ли Хён-док

Lee Hyeong-deok
Оператор

Композиторы

Моуг

Моуг

Mowg
Композитор