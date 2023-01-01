WinkФильмыПоезд в Пусан 2: ПолуостровАктёры и съёмочная группа фильма «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Актёры и съёмочная группа фильма «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Режиссёры
Актёры
АктёрHan Jeong-seok
Кан Дон-вонKang Dong-won
АктрисаMin-jeong
Ли Джон-хёнLee Jeong-hyeon
АктрисаJoon-yi
Ли РэLee Re
АктёрGrandpa Kim
Квон Хэ-хёKwon Hae-hyo
АктёрSergeant Hwang
Ким Мин-джэKim Min-jae
АктёрCaptain Seo
Ку Гё-хванKoo Gyo-hwan
АктёрKoo Cheol-min
Ким До-юнKim Do-yoon
АктрисаYoo-jin
Ли Е-вонLee Ye-won
АктёрPrivate Kim
Ким Гю-бэкKim Gyoo-baek
АктрисаJeong-seok's sister