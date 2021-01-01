Мой любимый враг (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Ненависть может легко превратиться в страсть. Романтическая комедия по бестселлеру Салли Торн.



Люси и Джошуа работают в нью-йоркском издательстве. Они оба — ассистенты руководителей, а потому им приходится соседствовать в офисе и постоянно пересекаться на собраниях и мероприятиях. Они полные противоположности: Люси милая, яркая и общительная, а вот ее ненавистный коллега — холодный, жесткий и беспринципный тип. Внезапно Джошуа и Люси получают шанс добиться повышения и занять высокую должность в издательстве. Их конкуренция и взаимная неприязнь становятся еще сильнее, но внезапный поцелуй смешивает карты. Готов ли кто-то из них поступиться амбициями ради чувств или, возможно, это просто хитрая игра? Кто получит заветный пост и одержит ли разум верх над влюбленностью?



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