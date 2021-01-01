Мой любимый враг (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Ненависть может легко превратиться в страсть. Романтическая комедия по бестселлеру Салли Торн.
Люси и Джошуа работают в нью-йоркском издательстве. Они оба — ассистенты руководителей, а потому им приходится соседствовать в офисе и постоянно пересекаться на собраниях и мероприятиях. Они полные противоположности: Люси милая, яркая и общительная, а вот ее ненавистный коллега — холодный, жесткий и беспринципный тип. Внезапно Джошуа и Люси получают шанс добиться повышения и занять высокую должность в издательстве. Их конкуренция и взаимная неприязнь становятся еще сильнее, но внезапный поцелуй смешивает карты. Готов ли кто-то из них поступиться амбициями ради чувств или, возможно, это просто хитрая игра? Кто получит заветный пост и одержит ли разум верх над влюбленностью?
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Информация
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Питер
Хатчингс
- ЛХАктриса
Люси
Хейл
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- ДДАктёр
Дэймон
Даунно
- СДАктриса
Сакина
Джэффри
- КБАктёр
Корбин
Бернсен
- ЯДАктриса
Яша
Джексон
- НУАктриса
Нэнс
Уильямсон
- ШТАктриса
Шона
Такер
- БЮАктёр
Брок
Юрич
- СТСценарист
Салли
Торн
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДФХудожник
Джаф
Фаркас
- АРХудожница
Аланна
Рэй Макдональд