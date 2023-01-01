Шимми: Первый король обезьян
Wink
Детям
Шимми: Первый король обезьян
8.82023, Shimmy: The First Monkey King
Мультфильмы97 мин6+
Маленькая, но смелая обезьянка спасает мир. Новая история от создателей мультфильма «Динозавр»

Шимми: Первый король обезьян (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Красивый и впечатляющий мультфильм о приключениях маленького шимпанзе, обладающего особым даром. В нашем мире добро и зло постоянно противостоит друг другу. Таким образом поддерживается хрупкое равновесие, которое так просто нарушить. Если это случается, спасти мир может только герой. Им и становится юный Шимми — молодой шимпанзе, получивший свое имя за озорной блеск в глазах. Ему предстоит овладеть внезапно проявившимися сверхспособностями и отправиться на поиски заветного свитка. Этот артефакт поможет ему стать королем своего племени. В опасном путешествии он встретится с коварным колдуном, вставшим на сторону зла. Приглашаем присоединиться к захватывающим приключениям — мультфильм «Шимми: Первый король обезьян» 2023 смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе!

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.1 IMDb