Шимми: Первый король обезьян (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Красивый и впечатляющий мультфильм о приключениях маленького шимпанзе, обладающего особым даром. В нашем мире добро и зло постоянно противостоит друг другу. Таким образом поддерживается хрупкое равновесие, которое так просто нарушить. Если это случается, спасти мир может только герой. Им и становится юный Шимми — молодой шимпанзе, получивший свое имя за озорной блеск в глазах. Ему предстоит овладеть внезапно проявившимися сверхспособностями и отправиться на поиски заветного свитка. Этот артефакт поможет ему стать королем своего племени. В опасном путешествии он встретится с коварным колдуном, вставшим на сторону зла. Приглашаем присоединиться к захватывающим приключениям — мультфильм «Шимми: Первый король обезьян» 2023 смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе!
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Информация
СтранаКитай
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
- ДЗРежиссёр
Дик
Зондаг
- ДПАктёр
Джиллз
Пэнтон
- ГЧАктриса
Грэйс
Чан
- БДАктёр
Брайан
Добсон
- КОАктёр
Кеван
Оцдзи
- ДСАктёр
Давид
Семери
- АХАктёр
Арран
Хоукинс
- ДЗАктёр
Дик
Зондаг
- ДЗСценарист
Дик
Зондаг
- ДЗПродюсер
Дик
Зондаг
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский