Ювелиры (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эдди Миллер — пожилой продавец бриллиантов, страдающий сердечной недостаточностью. После того, как ему говорят, что он больше ненадежен, то Эдди приходится стать компаньоном нахального молодого парня по имени Бобби Уокер. Они сразу же вступают в стычку из-за неопытности и необразованности У�окера.



Но через несколько дней, проведенных в дороге вместе с Бобби, Эдди потихоньку начинает проникать в его внутренний мир, несмотря на внешнюю надменность парня. Постепенно Эдди становится настоящим наставником Бобби. Уокер признается Миллеру, что он мелкий мошенник, а тот в свою очередь рассказывает, что он вдовец и очень одинок. Как только они становятся ближе, то Бобби сразу пытается разнообразить и приукрасить жизнь Эдди: ведет его в бордель, и тот влюбляется в красивую молодую женщину.



По ходу действия исчезают бриллианты, и, чувствуя неладное, Эдди убегает со своей любовницей, а Бобби остается один в поисках убежавшей парочки и похищенных камешков. Через год, все еще находясь в поисках, Бобби раскрывает шокирующие тайны, которые ведут к неожиданной череде происшествий в своей жизни.



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