Охота на киллера (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Женщина с непростым прошлым берется довести до конца последнее дело своего ментора — частного детектива, жестоко убитого во время расследования. Фильм «Охота на киллера» — мрачный детективный триллер с участием Антонио Бандераса о том, как принципы помогают бороться со злом внутри и вокруг.
Кэсси Холт впервые встретила Микеала Теллини в ирландском пабе. Тогда она была в глубоком запое и затеяла ссору с другими посетителями, однако Микеал встал на ее защиту. Мужчина оказался частным детективом и увидел в Кэсси большой потенциал: он помог ей завязать с алкоголем и начал обучать тонкостям профессии. Спустя пять лет Кэсси узнает жуткую новость: Микеала убили. Перед смертью он расследовал запутанное дело, в котором участвовала семья влиятельного политика. Кэсси решает закончить работу ментора, но неожиданно обнаруживает, что в произошедшем замешан зловещий культ.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джон
Кейес
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Элис
Ив
- ШХАктриса
Шелли
Хенниг
- ОФАктриса
Олуэн
Фуэ�ре
- НДАктёр
Ник
Даннинг
- КДАктриса
Ким
ДеЛонги
- ПРАктёр
Пол
Рейд
- МТАктёр
Мэттью
Томпкинс
- КФАктёр
Кваку
Форчун
- ПБАктёр
Патрик
Бьюкэнэн
- ДУАктёр
Джон
Уоллман
- КБАктёр
Кевин
Барри
- СКАктёр
Софи
Кэннелл
- КМАктёр
Киаран
МакГлинн
- ЧБСценарист
Чарльз
Бёрнли
- КБПродюсер
Конор
Бэрри
- РБПродюсер
Ричард
Болджер
- ДЙПродюсер
Джордан
Йейл Ливайн
- МДПродюсер
Майкл
Дж. Ротштейн
- СБПродюсер
Стивен
Браун
- ЛБПродюсер
Ли
Брода
- ФМХудожник
Фердия
Мерфи
- ДКХудожница
Джемма
Кинэн
- ОФОператор
Остин
Ф. Шмидт