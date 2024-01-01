Охота на киллера (фильм, 2024) смотреть онлайн

Женщина с непростым прошлым берется довести до конца последнее дело своего ментора — частного детектива, жестоко убитого во время расследования. Фильм «Охота на киллера» — мрачный детективный триллер с участием Антонио Бандераса о том, как принципы помогают бороться со злом внутри и вокруг.



Кэсси Холт впервые встретила Микеала Теллини в ирландском пабе. Тогда она была в глубоком запое и затеяла ссору с другими посетителями, однако Микеал встал на ее защиту. Мужчина оказался частным детективом и увидел в Кэсси большой потенциал: он помог ей завязать с алкоголем и начал обучать тонкостям профессии. Спустя пять лет Кэсси узнает жуткую новость: Микеала убили. Перед смертью он расследовал запутанное дело, в котором участвовала семья влиятельного политика. Кэсси решает закончить работу ментора, но неожиданно обнаруживает, что в произошедшем замешан зловещий культ.



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