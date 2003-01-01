Мечтая об Аргентине (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История мужества и храбрости режиссера детского театра. История о том, на что способен пойти человек, потерявший любимую женщину. 1976 год, Буэнос-Айрес.



Сесилия, любящая жена и мать, попадает в секретную тюрьму за свою неблагодарную работу: она преданный своей работе журналист и пытается расследовать дело государственного масштаба. Теперь Карлос должен во что бы то ни стало спасти ее, пока не слишком поздно…



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