Срочно выйду замуж (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.82015, Срочно выйду замуж
Комедия, Мелодрама103 мин18+
О фильме
Женя — редактор, Стас — фотограф. Женя хочет стать главным редактором журнала, но для этого у нее срочно должен появиться супруг! В картотеке у модного фотографа есть немало холостяков. Но неожиданно Женя понимает, что совсем не расчетлива, а Стас с удивлением обнаруживает, что влюблен.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.2 IMDb
- СЧРежиссёр
Сергей
Чекалов
- Актриса
Юлия
Ковальчук
- Актёр
Алексей
Чумаков
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Ольга
Прокофьева
- Актёр
Вячеслав
Гришечкин
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актриса
Алика
Смехова
- ЭКАктёр
Эвклид
Кюрдзидис
- АГСценарист
Андрей
Галанов
- ИФСценарист
Иван
Филиппов
- Сценарист
Александр
Грязин
- АКСценарист
Артем
Клинков
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- ИППродюсер
Игорь
Попцов
- Актёр дубляжа
Роман
Полянский
- НЕХудожница
Надина
Ежина
- ДБХудожник
Дмитрий
Бакуров
- МПХудожник
Максим
Панов
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- СЧМонтажёр
Сергей
Чекалов
- АГОператор
Артур
Гимпель
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов
- ЮИКомпозитор
Юрий
Игнатов