Срочно выйду замуж
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Срочно выйду замуж

Срочно выйду замуж (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Срочно выйду замуж
Комедия, Мелодрама103 мин18+

О фильме

Женя — редактор, Стас — фотограф. Женя хочет стать главным редактором журнала, но для этого у нее срочно должен появиться супруг! В картотеке у модного фотографа есть немало холостяков. Но неожиданно Женя понимает, что совсем не расчетлива, а Стас с удивлением обнаруживает, что влюблен.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Срочно выйду замуж»