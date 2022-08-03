Женя — редактор, Стас — фотограф. Женя хочет стать главным редактором журнала, но для этого у нее срочно должен появиться супруг! В картотеке у модного фотографа есть немало холостяков. Но неожиданно Женя понимает, что совсем не расчетлива, а Стас с удивлением обнаруживает, что влюблен.

