Биография

Александр Грязин — сценарист. Родился в Брянске 16 декабря 1986 года. Окончил экономический факультет Брянского государственного технического университета, а в 2011 году переехал в Москву работать на телевидении. Александр Грязин писал сценарияи для многосерийных лент «Погнали», «Дылды», «Полицейский с YouТюба», «Дед Морозов», а также для полнометражной комедии «Срочно выйду замуж». Главным проектом в фильмографии кинодеятеля считается фэнтези-сериал more originals «Библиотекарь».