На рубле без рубля (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жена миллионера запускает благотворительный проект по поддержке нуждающихся женщин, но в самый ответственный момент лишается поддержки мужа. Фильм «На рубле без рубля» — воодушевляющая комедия с Екатериной Гусевой и юмористами КВН.



Анна ни в чем не нуждается — благодаря богатому мужу, у нее шикарная жизнь на Рублевке. Но она хочет помогать другим, и поэтому организовывает программу помощи женщинам в трудной ситуации. Она приглашает в люксовый особняк деревенскую жительницу Катю, работницу эскорта Лику, эко-активистку Марину и недавно вышедшую из тюрьмы Любу. По задумке Анны, у каждой из них должен быть шанс наладить свою жизнь. Вот только ей самой приходит неожиданное известие — муж собирается с ней разводиться. Денег у Анны почти нет, и вместе с новыми подругами ей придется искать выход из финансовой ямы.



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