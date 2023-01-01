На рубле без рубля (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Жена миллионера запускает благотворительный проект по поддержке нуждающихся женщин, но в самый ответственный момент лишается поддержки мужа. Фильм «На рубле без рубля» — воодушевляющая комедия с Екатериной Гусевой и юмористами КВН.
Анна ни в чем не нуждается — благодаря богатому мужу, у нее шикарная жизнь на Рублевке. Но она хочет помогать другим, и поэтому организовывает программу помощи женщинам в трудной ситуации. Она приглашает в люксовый особняк деревенскую жительницу Катю, работницу эскорта Лику, эко-активистку Марину и недавно вышедшую из тюрьмы Любу. По задумке Анны, у каждой из них должен быть шанс наладить свою жизнь. Вот только ей самой приходит неожиданное известие — муж собирается с ней разводиться. Денег у Анны почти нет, и вместе с новыми подругами ей придется искать выход из финансовой ямы.
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Информация
Рейтинг
- АШРежиссёр
Айсурат
Шаманова
- Актриса
Екатерина
Гусева
- СПАктриса
Светлана
Пермякова
- АШАктриса
Айсурат
Шаманова
- МПАктриса
Мария
Палей
- МААктриса
Мария
Арнаут
- ЕСАктриса
Ева
Серебренникова
- МЕАктриса
Марина
Ермошкина
- Актриса
Анна
Михайловская
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Сергей
Комаров
- МТСценарист
Мария
Тиллес
- МКСценарист
Милана
Ковалева
- ЮКСценарист
Юрий
Касимцев
- НШСценарист
Наталья
Шухно
- АШПродюсер
Айсурат
Шаманова
- АЗПродюсер
Алексей
Зотов
- ДКПродюсер
Диана
Каширина
- РБПродюсер
Роман
Барабаш
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- АПМонтажёр
Андрей
Полубояринов
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- АРОператор
Артур
Разаков