Изгой-3. Пролог (сериал, 2025) смотреть онлайн

В новом сериале «Изгой-3. Пролог» майор Георгий Белоног расследует серию убийств, заранее анонсированных в сети.



В небольшом прибрежном городе появляется профессиональный киллер, который заранее рассказывает о будущих преступлениях в блоге. Каналом связи выступает бывший криминальный журналист, который решил таким образом набрать популярность. Каждое сообщение убийцы сопровождается точным временем следующего удара, а в комментариях зрители гадают: шутка это или реальная угроза. Вычислить злодея берутся майор Жора Белоног и его напарник Юра Меркулов, которым волна хайпа вокруг преступлений очень мешает работать. Дело осложняется еще и тем, что внезапно исчезает отец Жоры.



