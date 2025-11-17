Изгой-3. Пролог (сериал, 2025) смотреть онлайн
В новом сериале «Изгой-3. Пролог» майор Георгий Белоног расследует серию убийств, заранее анонсированных в сети.
В небольшом прибрежном городе появляется профессиональный киллер, который заранее рассказывает о будущих преступлениях в блоге. Каналом связи выступает бывший криминальный журналист, который решил таким образом набрать популярность. Каждое сообщение убийцы сопровождается точным временем следующего удара, а в комментариях зрители гадают: шутка это или реальная угроза. Вычислить злодея берутся майор Жора Белоног и его напарник Юра Меркулов, которым волна хайпа вокруг преступлений очень мешает работать. Дело осложняется еще и тем, что внезапно исчезает отец Жоры.
Новинка понравится тем, кто любит детективы с острым социальным подтекстом: смотрите сериал «Изгой-3. Пролог» на нашем видеосервисе Wink.
- САРежиссёр
Сергей
Артимович
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ОГАктёр
Олег
Гаянов
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- ЮААктёр
Юрий
Архангельский
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев