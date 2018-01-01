Wink
Сериалы
Изгой-3. Пролог
Актёры и съёмочная группа сериала «Изгой-3. Пролог»

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгой-3. Пролог»

Режиссёры

Сергей Артимович

Сергей Артимович

Режиссёр

Актёры

Андрей Фролов

Андрей Фролов

АктёрЖора
Алексей Нилов

Алексей Нилов

АктёрАрхипов
Глафира Козулина

Глафира Козулина

АктрисаОксана
Оксана Базилевич

Оксана Базилевич

АктрисаВалентина
Олег Гаянов

Олег Гаянов

АктёрФедор
Андрей Зибров

Андрей Зибров

АктёрГаннушкин
Юрий Архангельский

Юрий Архангельский

АктёрВиктор Туранов

Продюсеры

Юрий Шалимов

Юрий Шалимов

Продюсер
Марина Белова

Марина Белова

Продюсер
Инесса Юрченко

Инесса Юрченко

Продюсер
Сергей Щеглов

Сергей Щеглов

Продюсер
Марина Фоменко

Марина Фоменко

Продюсер

Художники

Максим Гордеев

Максим Гордеев

Художник

Операторы

Дмитрий Арефев

Дмитрий Арефев

Оператор