Изгой-3. Пролог. Сезон 1. Серия 2
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Изгой-3. Пролог
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2-я серия
9.02025, Изгой-3. Пролог. Сезон 1. Серия 2
Детектив18+
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Изгой-3. Пролог (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Таинственный киллер через бывшего криминального журналиста, а ныне — местного блогера, публикует анонимные сообщения с указанием дня и времени убийства своей новой жертвы. Подписчики взрываются комментариями, просмотры растут в геометрической прогрессии, а полиции не до хайпа. Жоре и его напарнику Юре Меркулову нужно успеть вычислить киллера до того, как произойдет очередное убийство.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

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