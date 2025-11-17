WinkСериалыИзгой-3. Пролог1-й сезон4-я серия
9.02025, Изгой-3. Пролог. Сезон 1. Серия 4
Детектив18+
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Изгой-3. Пролог (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Таинственный киллер через бывшего криминального журналиста, а ныне — местного блогера, публикует анонимные сообщения с указанием дня и времени убийства своей новой жертвы. Подписчики взрываются комментариями, просмотры растут в геометрической прогрессии, а полиции не до хайпа. Жоре и его напарнику Юре Меркулову нужно успеть вычислить киллера до того, как произойдет очередное убийство.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Артимович
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ОГАктёр
Олег
Гаянов
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- ЮААктёр
Юрий
Архангельский
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев