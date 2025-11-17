Изгой-3. Пролог (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Продолжение истории про Жору Белонога от режиссера детективов «Лихач» и «Тверская» Сергея Артимовича. Включайте сериал «Изгой‑3. Пролог», 1 сезон которого уже ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink.
События первого сезона происходят в городке, где каждый вечер подписчики местного блога обсуждают угрозы от таинственного незнакомца. Через бывшего криминального журналиста аноним сообщает день и точное время будущего убийства. Комментарии под постами растут в геометрической прогрессии, а полиция, которая не может вычислить преступника, становится объектом насмешек. За дело берется майор Жора Белоног, который вместе с напарником Юрием Меркуловым должен найти психопата до того, как тот нанесет следующий удар.
О последствиях безумного стремления к лайкам и просмотрам расскажет 1 сезон триллера «Изгой‑3. Пролог», смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Артимович
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ОГАктёр
Олег
Гаянов
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- ЮААктёр
Юрий
Архангельский
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев