Изгой-3. Пролог (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Продолжение истории про Жору Белонога от режиссера детективов «Лихач» и «Тверская» Сергея Артимовича.



События первого сезона происходят в городке, где каждый вечер подписчики местного блога обсуждают угрозы от таинственного незнакомца. Через бывшего криминального журналиста аноним сообщает день и точное время будущего убийства. Комментарии под постами растут в геометрической прогрессии, а полиция, которая не может вычислить преступника, становится объектом насмешек. За дело берется майор Жора Белоног, который вместе с напарником Юрием Меркуловым должен найти психопата до того, как тот нанесет следующий удар.



О последствиях безумного стремления к лайкам и просмотрам расскажет 1 сезон триллера «Изгой‑3. Пролог»


