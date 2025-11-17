Изгой-3. Пролог (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Таинственный киллер через бывшего криминального журналиста, а ныне — местного блогера, публикует анонимные сообщения с указанием дня и времени убийства своей новой жертвы. Подписчики взрываются комментариями, просмотры растут в геометрической прогрессии, а полиции не до хайпа. Жоре и его напарнику Юре Меркулову нужно успеть вычислить киллера до того, как произойдет очередное убийство.

