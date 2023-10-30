До звезды (фильм, 2023) смотреть онлайн

Обычный офисный работник вынужден отправиться на переговоры с пришельцами. Комедия от актера и режиссера Андрея Носкова. Менеджер Борис Костиков — ничем не примечательный представитель среднего класса, который даже не окончил университет. У него нет впечатляющих достижений, а все увлечения не отличаются оригинальностью. Как и многие, он платит ипотеку и испытывает проблемы в отношениях с женой. Однако именно его выбирают в качестве объекта для изучения представители внеземной цивилизации, прилетевшие на Землю. Через несколько дней ему придется покинуть свой дом и отправиться в удивительное путешествие, но готов ли он? Что предпримет Костиков, расскажет «До звезды» — фильм 2023 года на Wink можно смотреть онлайн.

