Биография

Андрей Носков – актер театра и кино, режиссер, телеведущий, театральный педагог. День рождения – 19 сентября 1972 года. Сценой увлекся в детстве. Занятия самодеятельностью переросли в решимость стать профессиональным актером. Окончив школу, поступил в театральный вуз в Ленинграде. Во время обучения работал в ТЮЗе. Первые роли Андрей Носков исполнял в сказках. После перехода в БДТ в репертуар артиста вошли роли в серьезных пьесах. В 2001 актер женился. В семье растут двое детей. Работа Носкова в сериале «Кто в доме хозяин?» стала для актера звездной. Еще до завершения проекта он был приглашен на эпизодическую роль в фильме «Приключения солдата Ивана Чонкина». В том же году Андрей Кончаловский снимает Носкова в ленте «Глянец». В «Человеке с бульвара Капуцинок» актер исполняет роль режиссера. Появляется артист и в сериалах «Наш человек в Лондограде» и «Кураж». Однако львиную долю сил и времени Носков отдает театральной работе. Как режиссер он поставил двенадцать спектаклей. Как актер – создал десятки образов. Главные роли Носкова в антрепризных постановках «Портрет Дориана Грея» и «Моя парижанка» порадовали публику необычной трактовкой характеров героев.