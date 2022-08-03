Нож в облаках (сериал, 2002) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Нож в облаках. Серия 6
Криминал, Детектив16+

Что может быть хуже, чем проснуться в одной постели с трупом известного виолончелиста, из груди которого торчит ритуальный кинжал? Именно такая неприятная история приключилась с бывшей стриптизершей Варей Самариной, и теперь хрупкой запуганной девушке придется в одиночестве расследовать преступление, в котором любой бы обвинил ее.

