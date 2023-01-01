Пилигрим. Сезон 2
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2-й сезон

Пилигрим (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

8.92023, Пилигрим. Сезон 2 8 серий
Детективы18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Продолжение шпионского детективного сериала с Денисом Васильевым в главной роли. Сериал «Пилигрим» — 2 сезон смотреть онлайн можно по подписке на Wink.

Денис Рубцов — бывший сотрудник секретного подразделения, занимающегося раскрытием особо сложных дел, нежелательных для вмешательства полиции. Его жизнь всегда была беспокойной, но теперь он вынужден постоянно переезжать с места на место, скрываясь от неизвестного противника. Все дела сотрудников секретной службы оказались скомпрометированы неизвестным «кротом», и теперь Денису необходимо раскрыть предателя и как-то наладить свою жизнь.

Сможет ли бывший тайный агент уйти от преследования? Предлагаем смотреть сериал «Пилигрим» 2 сезон на Wink, чтобы узнать финал истории.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»

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