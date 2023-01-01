Пилигрим (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+43 мин
Пилигрим
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+42 мин
Пилигрим
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+43 мин
Пилигрим
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+43 мин
Пилигрим
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+41 мин
Пилигрим
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+42 мин
Пилигрим
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+43 мин
Пилигрим
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+43 мин
Пилигрим
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Продолжение шпионского детективного сериала с Денисом Васильевым в главной роли. Сериал «Пилигрим» — 2 сезон смотреть онлайн можно по подписке на Wink.
Денис Рубцов — бывший сотрудник секретного подразделения, занимающегося раскрытием особо сложных дел, нежелательных для вмешательства полиции. Его жизнь всегда была беспокойной, но теперь он вынужден постоянно переезжать с места на место, скрываясь от неизвестного противника. Все дела сотрудников секретной службы оказались скомпрометированы неизвестным «кротом», и теперь Денису необходимо раскрыть предателя и как-то наладить свою жизнь.
Сможет ли бывший тайный агент уйти от преследования? Предлагаем смотреть сериал «Пилигрим» 2 сезон на Wink, чтобы узнать финал истории.
Сериал Пилигрим 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- Актёр
Денис
Васильев
- МФАктриса
Мария
Фефилова
- ЛШАктриса
Лидия
Шевченко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Сергей
Жарков
- РААктёр
Роман
Агеев
- АБАктёр
Александр
Барановский
- АСАктёр
Антон
Сиданченко
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев