Пилигрим (сериал, 2025) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

В Ханты-Мансийске на геологическом предприятии якобы при пожаре исчезают ящики с радиоактивными изотопами. Майя догадывается, что готовится теракт. Пилигрим в соседнем городе Кардаевске встречает помощника известного террориста, которого пытался устранить семь лет назад. Майя и Пилигрим должны успеть спасти город от радиоактивного заражения.

