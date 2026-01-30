Цезий. Часть 2
Wink
Сериалы
Пилигрим
4-й сезон
Цезий. Часть 2
9.02025, Цезий. Часть 2
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Пилигрим (сериал, 2025) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

В Ханты-Мансийске на геологическом предприятии якобы при пожаре исчезают ящики с радиоактивными изотопами. Майя догадывается, что готовится теракт. Пилигрим в соседнем городе Кардаевске встречает помощника известного террориста, которого пытался устранить семь лет назад. Майя и Пилигрим должны успеть спасти город от радиоактивного заражения.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»