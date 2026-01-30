Пилигрим. Сезон 3
Пилигрим
3-й сезон

Пилигрим (сериал, 2025) сезон 3 смотреть онлайн

9.02025, Пилигрим. Сезон 3 8 серий
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
О сериале

«Пилигрим» 3 сезон — продолжение экшен-триллера о бывшем бойце секретного подразделения с Денисом Васильевым. В новых сериях история становится мрачнее и масштабнее: Олег Рубцов уже не просто скрывается, а вынужден идти в наступление.

Рубцов, известный под позывным Пилигрим, по-прежнему не может жить спокойно: на его след выходят спецслужбы, иностранные агенты и старые враги. Он ездит по разным городам, и в каждом встречается с опасностью — контрабанда, подставы, исчезновения людей, охота на бывших сотрудников «0-18». Рубцову приходится действовать на опережение, спасать союзников и раз за разом доказывать, что он все еще лучший в своем деле.

Включайте «Пилигрим» — сериал доступен на Wink. И готовьтесь к напряженному сюжету.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»