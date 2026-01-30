Пилигрим (сериал, 2025) сезон 3 смотреть онлайн
9.02025, Пилигрим. Сезон 3 8 серий
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
О сериале
«Пилигрим» 3 сезон — продолжение экшен-триллера о бывшем бойце секретного подразделения с Денисом Васильевым. В новых сериях история становится мрачнее и масштабнее: Олег Рубцов уже не просто скрывается, а вынужден идти в наступление.
Рубцов, известный под позывным Пилигрим, по-прежнему не может жить спокойно: на его след выходят спецслужбы, иностранные агенты и старые враги. Он ездит по разным городам, и в каждом встречается с опасностью — контрабанда, подставы, исчезновения людей, охота на бывших сотрудников «0-18». Рубцову приходится действовать на опережение, спасать союзников и раз за разом доказывать, что он все еще лучший в своем деле.
Включайте «Пилигрим» — сериал доступен на Wink. И готовьтесь к напряженному сюжету.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- Актёр
Денис
Васильев
- МФАктриса
Мария
Фефилова
- ЛШАктриса
Лидия
Шевченко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Сергей
Жарков
- РААктёр
Роман
Агеев
- АБАктёр
Александр
Барановский
- АСАктёр
Антон
Сиданченко
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев