Последняя надежда. Часть 2
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
Пилигрим (сериал, 2025) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
По пути в небольшой городок в Самарской области на Пилигрима нападает группа уголовников, принимая его за курьера. Позже он садится в машину к местному автомеханику, который после этого найден убитым с фальшивыми купюрами в машине. Пилигрим объявлен по ориентировке как подозреваемый. Сможет ли он уйти не только от бандитов, но и от полиции, раскрыв преступную сеть фальшивомонетчиков?
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- Актёр
Денис
Васильев
- МФАктриса
Мария
Фефилова
- ЛШАктриса
Лидия
Шевченко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Сергей
Жарков
- РААктёр
Роман
Агеев
- АБАктёр
Александр
Барановский
- АСАктёр
Антон
Сиданченко
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев