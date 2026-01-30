Пилигрим (сериал, 2025) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

По пути в небольшой городок в Самарской области на Пилигрима нападает группа уголовников, принимая его за курьера. Позже он садится в машину к местному автомеханику, который после этого найден убитым с фальшивыми купюрами в машине. Пилигрим объявлен по ориентировке как подозреваемый. Сможет ли он уйти не только от бандитов, но и от полиции, раскрыв преступную сеть фальшивомонетчиков?

