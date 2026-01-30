Призрак. Часть 1
Wink
Сериалы
Пилигрим
3-й сезон
Призрак. Часть 1
9.12025, Призрак. Часть 1
Детектив, Боевик18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Пилигрим (сериал, 2025) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Пилигрим и Майя сопровождают в саратовской области перевозку секретного химического оружия «маркер триста десять». В результате нападения на конвой оружие похищают, а Пилигрима чуть не убивает профессиональный киллер. Через семь лет этот Призрак, как и секретный «маркер», объявляются в Екатеринбурге...

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»