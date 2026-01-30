Пилигрим (сериал, 2025) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Саботаж. Часть 2
3-й сезон
Саботаж. Часть 2
9.02025, Саботаж. Часть 2
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
О сериале

Несколько лет назад Контора вела охоту на опаснейшего террориста Белиала, но операция прошла неудачно. Майя получает сведения, что Белиал снова объявился в Санкт-Петербурге и готовит теракт. Белиал решает в этот раз уничтожить агентов, идущих по его следу. Пилигрим, Майя и Идальго оказываются в ловушке профессиональных наемников без шансов на выживание.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
4.5 IMDb

