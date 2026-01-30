Пилигрим (сериал, 2025) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Несколько лет назад Контора вела охоту на опаснейшего террориста Белиала, но операция прошла неудачно. Майя получает сведения, что Белиал снова объявился в Санкт-Петербурге и готовит теракт. Белиал решает в этот раз уничтожить агентов, идущих по его следу. Пилигрим, Майя и Идальго оказываются в ловушке профессиональных наемников без шансов на выживание.

