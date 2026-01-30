9.02025, Саботаж. Часть 1
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Пилигрим (сериал, 2025) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Несколько лет назад Контора вела охоту на опаснейшего террориста Белиала, но операция прошла неудачно. Майя получает сведения, что Белиал снова объявился в Санкт-Петербурге и готовит теракт. Белиал решает в этот раз уничтожить агентов, идущих по его следу. Пилигрим, Майя и Идальго оказываются в ловушке профессиональных наемников без шансов на выживание.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- Актёр
Денис
Васильев
- МФАктриса
Мария
Фефилова
- ЛШАктриса
Лидия
Шевченко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Сергей
Жарков
- РААктёр
Роман
Агеев
- АБАктёр
Александр
Барановский
- АСАктёр
Антон
Сиданченко
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев