Пилигрим (сериал, 2025) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

В Новороссийске Пилигрим спасает гречанку Нику, но на следующий день его ориентировка появляется в СМИ в связи с ее убийством. Майя с группой в Питере пытается задержать опасного контрабандиста с его загадочными клиентами. Пилигриму предстоит связать эти два дела и раскрыть в Новороссийске нелегальную операцию по перевозке контрабанды.

