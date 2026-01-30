Пилигрим и Майя сопровождают в саратовской области перевозку секретного химического оружия «маркер триста десять». В результате нападения на конвой оружие похищают, а Пилигрима чуть не убивает профессиональный киллер. Через семь лет этот Призрак, как и секретный «маркер», объявляются в Екатеринбурге...

