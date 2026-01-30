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Пилигрим
3-й сезон
План Б. Часть 1
9.02025, План Б. Часть 1
Детектив, Боевик18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
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Пилигрим (сериал, 2025) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

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О сериале

В Новороссийске Пилигрим спасает гречанку Нику, но на следующий день его ориентировка появляется в СМИ в связи с ее убийством. Майя с группой в Питере пытается задержать опасного контрабандиста с его загадочными клиентами. Пилигриму предстоит связать эти два дела и раскрыть в Новороссийске нелегальную операцию по перевозке контрабанды.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»