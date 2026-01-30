Война дронов. Часть 1
Wink
Сериалы
Пилигрим
4-й сезон
Война дронов. Часть 1
9.02025, Война дронов. Часть 1
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Пилигрим (сериал, 2025) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Четыре года назад агенты Пилигрим и Беркут устраняли опасных преступников. В наши дни в Архангельске убивают Беркута. Он успевает сообщить в Контору: «Пилигрим не выполнил задание». Пилигриму надо установить, кто из его целей выжил, и скрыться от конторских, идущих по его следу.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»