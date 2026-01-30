Пилигрим (сериал, 2025) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Четыре года назад агенты Пилигрим и Беркут устраняли опасных преступников. В наши дни в Архангельске убивают Беркута. Он успевает сообщить в Контору: «Пилигрим не выполнил задание». Пилигриму надо установить, кто из его целей выжил, и скрыться от конторских, идущих по его следу.

