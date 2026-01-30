Подземелье. Часть 2
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Пилигрим
5-й сезон
Подземелье. Часть 2
9.12026, Подземелье. Часть 2
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
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Пилигрим (сериал, 2026) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

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О сериале

Во время благотворительного аукциона происходит покушение на вице-губернатора Санкт-Петербурга, которое предотвращают Майя и Рубцов. Они узнают о существовании новой бандитской группировки «0-19», копирующей их методы работы, а ее глава называет себя Оригами. Агентам предстоит выяснить кто их предал, и кто прячется за этим позывным.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»