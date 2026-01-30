В Череповце Рубцов помогает Майе предотвратить взрыв моста. Пред смертью террорист называет имя заказчика – Алеф. Директор Конторы отстраняет Майю за сотрудничество с Рубцовым, ведь бывших агентов не бывает. Чтобы восстановиться в должности, Майя должна раскрыть дело, и Рубцов вызывается помочь ей вычислить загадочного Алефа.

