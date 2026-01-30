Экспроприация. Часть 1
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Сериалы
Пилигрим
5-й сезон
Экспроприация. Часть 1
9.12026, Экспроприация. Часть 1
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»

Пилигрим (сериал, 2026) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Похищена дочь акционера тульского оружейного завода. Агент Конторы просит Рубцова помочь с поисками девушки, ведь от ее отца зависят вопросы государственной безопасности. Рубцов соглашается в обмен на новый адрес Жанны. Чтобы встретить свою бывшую жену, Рубцову предстоит пройти через нелегальные уличные бои и жестокую схватку с сестрами-киллершами.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»