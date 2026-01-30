9.12026, Экспроприация. Часть 1
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
Пилигрим (сериал, 2026) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Похищена дочь акционера тульского оружейного завода. Агент Конторы просит Рубцова помочь с поисками девушки, ведь от ее отца зависят вопросы государственной безопасности. Рубцов соглашается в обмен на новый адрес Жанны. Чтобы встретить свою бывшую жену, Рубцову предстоит пройти через нелегальные уличные бои и жестокую схватку с сестрами-киллершами.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- Актёр
Денис
Васильев
- МФАктриса
Мария
Фефилова
- ЛШАктриса
Лидия
Шевченко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Сергей
Жарков
- РААктёр
Роман
Агеев
- АБАктёр
Александр
Барановский
- АСАктёр
Антон
Сиданченко
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- Актёр
Артём
Кузьмин
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев