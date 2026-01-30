Похищена дочь акционера тульского оружейного завода. Агент Конторы просит Рубцова помочь с поисками девушки, ведь от ее отца зависят вопросы государственной безопасности. Рубцов соглашается в обмен на новый адрес Жанны. Чтобы встретить свою бывшую жену, Рубцову предстоит пройти через нелегальные уличные бои и жестокую схватку с сестрами-киллершами.

