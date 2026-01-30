Во время благотворительного аукциона происходит покушение на вице-губернатора Санкт-Петербурга, которое предотвращают Майя и Рубцов. Они узнают о существовании новой бандитской группировки «0-19», копирующей их методы работы, а ее глава называет себя Оригами. Агентам предстоит выяснить кто их предал, и кто прячется за этим позывным.

