Сюжет № 13. Часть 2
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Стражи Отчизны
2-й сезон
Сюжет № 13. Часть 2
8.42023, Сюжет № 13. Часть 2
Боевик, Детектив18+
Секретное подразделение агентов-супергероев активизируется для защиты страны. Боевик от создателей сериала «Наш спецназ»
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Стражи Отчизны (сериал, 2023) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

На связь перестает выходить один из агентов разведки. Генерал Григорьев просит людей Вавилова проверить ячейку на вокзале Амстердама и если агент там что-то оставил, привезти это в Россию. Легкое задание оборачивается катастрофой. На вокзале стражей ждет засада.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Стражи Отчизны»