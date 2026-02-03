Стражи Отчизны (сериал, 2023) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

WinkСериалыСтражи Отчизны2-й сезонЧерная метка. Часть 2
8.42023, Черная метка. Часть 2
Боевик18+
Секретное подразделение агентов-супергероев активизируется для защиты страны. Боевик от создателей сериала «Наш спецназ»
- 18+46 мин
О сериале
Российских крупных бизнесменов, живущих за границей и решивших вернуться со своим капиталом на родину, кто-то начал убивать. Самое странное, что накануне своей смерти эти бизнесмены получили по электронной почте «черную метку». Генерал Григорьев отправляет в Англию стражей. Группа должна найти и вывезти в Россию олигарха Калинина. Он знает, кто еще из крупных финансовых магнатов готов уехать, но боится.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- МКРежиссёр
Михаил
Колпахчиев
- СГРежиссёр
Серж
Греков
- ПСРежиссёр
Павел
Смирнов
- АКРежиссёр
Александр
Куйкка
- СВАктёр
Сергей
Воробьёв
- Актёр
Яков
Шамшин
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лавров
- ДЛАктриса
Дарья
Ленда
- АСАктёр
Александр
Сластин
- ПЖАктёр
Петр
Журавлев
- АЕАктриса
Алла
Еминцева
- АКАктёр
Андрей
Кузнецов
- КУАктриса
Кристина
Убелс
- ЮУАктёр
Юрий
Уткин
- Актёр
Евгений
Михайленко
- МКСценарист
Михаил
Колпахчиев
- ААСценарист
Александр
Андреев
- АЗСценарист
Антон
Зинченко
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МКПродюсер
Михаил
Колпахчиев
- ИЛПродюсер
Илья
Лобанов
- СЦХудожник
Станислав
Цвечковский
- АПМонтажёр
Андрей
Першин
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- АЕОператор
Александр
Евдокимов
- РМОператор
Родион
Морозов
- СГКомпозитор
Серж
Греков
- СБКомпозитор
Станислав
Балашов