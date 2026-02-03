Стражи Отчизны (сериал, 2023) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Российских крупных бизнесменов, живущих за границей и решивших вернуться со своим капиталом на родину, кто-то начал убивать. Самое странное, что накануне своей смерти эти бизнесмены получили по электронной почте «черную метку». Генерал Григорьев отправляет в Англию стражей. Группа должна найти и вывезти в Россию олигарха Калинина. Он знает, кто еще из крупных финансовых магнатов готов уехать, но боится.

