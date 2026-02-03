Черная метка. Часть 2
Wink
Сериалы
Стражи Отчизны
2-й сезон
Черная метка. Часть 2

Стражи Отчизны (сериал, 2023) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.42023, Черная метка. Часть 2
Боевик18+
Секретное подразделение агентов-супергероев активизируется для защиты страны. Боевик от создателей сериала «Наш спецназ»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Российских крупных бизнесменов, живущих за границей и решивших вернуться со своим капиталом на родину, кто-то начал убивать. Самое странное, что накануне своей смерти эти бизнесмены получили по электронной почте «черную метку». Генерал Григорьев отправляет в Англию стражей. Группа должна найти и вывезти в Россию олигарха Калинина. Он знает, кто еще из крупных финансовых магнатов готов уехать, но боится.

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Стражи Отчизны»