Стражи Отчизны (сериал, 2023) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

У берегов Швеции пиратами захвачен сухогруз «Юрий Маслов». Шумиху поднимать нельзя. Сухогруз вез в секретном порядке один из блоков новейшей системы противоракетной обороны. Кодовое название «Луч». Возможно, пираты не догадываются, что за добыча им досталась, но, скорей всего, за этим лихим набегом стоит тот, кто знал о «Луче».

