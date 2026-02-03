Стражи Отчизны (сериал, 2023) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Билет в один конец. Часть 2
Стражи Отчизны
2-й сезон
Билет в один конец. Часть 2

8.42023, Билет в один конец. Часть 2
Боевик18+
Секретное подразделение агентов-супергероев активизируется для защиты страны. Боевик от создателей сериала «Наш спецназ»
В маленькой Южной Баравии работает знаменитый блогер Али Давтаж, которого все любят. Блогер в своих выступлениях настаивает на том, что Баравии не нужно дружить с Россией. Генерал Вавилов уверен: за блогером стоят значительные силы. И дает задание стражам, выяснить, кто это такой.

