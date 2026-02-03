Стражи Отчизны (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

На связь перестает выходить один из агентов разведки. Генерал Григорьев просит людей Вавилова проверить ячейку на вокзале Амстердама и если агент там что-то оставил, привезти это в Россию. Легкое задание оборачивается катастрофой. На вокзале стражей ждет засада.

