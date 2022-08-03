Стражи Отчизны. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Стражи Отчизны
1-й сезон
3-я серия

Стражи Отчизны (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.42019, Стражи Отчизны. Сезон 1. Серия 3
Боевик18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

«Стражи Отчизны» – секретное подразделение «спящих» агентов. Созданное в 90-х, оно не раз спасало Россию. В 2000-х от группы осталось всего два агента. Их погрузили в состояние глубокого гипноза и придумали «мирные» биографии. Кто они на самом деле, знает только генерал Вавилов – лидер «Стражей». Только он может их «разбудить». Час настал! Уже на первом задании к «Стражам» примыкают два новых агента. Теперь их четверо. И борьба только начинается. Отступать некуда – позади Великая Родина.

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Стражи Отчизны»