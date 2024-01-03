Биография

Петр Черняев — актер, сценарист, продюсер. Член Союза кинематографистов России. Родился в Москве 2 сентября 1953 года. После успешного окончания ВГИКа работал главным редактором популярного журнала «Советский экран» и газеты «Царицынские вести». Черняев сыграл на сцене театра более 40 ролей. Кроме того, он пишет сценарии для телевизионных программ, работает ведущим на телевидении и снимается в рекламных роликах. Петр Черняев снимается в российском кино и сериалах с 2002 года. Фильмография актера насчитывает более 100 проектов, среди которых такие рейтинговые ленты, как «День выборов», «Меч», «Глухарь. Продолжение», «Шифр» и «Библиотекарь».