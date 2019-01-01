Московские тайны. Либерея (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.72019, Московские тайны. Либерея. Сезон 1. Серия 2
Детектив12+
Охранник антикварного магазина на Никольской улице упал с лестницы в том же доме и умер. В руке покойного нашли лист из древнего манускрипта на греческом языке. Настя Вяземская подозревает, что рукопись могла храниться в Либерее, утерянной библиотеке Ивана Грозного. Неужели покойный ее нашел? И была ли его смерть случайной?
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актёр
Евгений
Пронин
- АБАктриса
Александра
Богданова
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актриса
Екатерина
Семенова
- АЛАктёр
Алексей
Лонгин
- ЕМАктриса
Елена
Муравьева
- ВСАктриса
Виктория
Склянченкова
- ЛЖАктриса
Людмила
Житкова
- АЗАктёр
Александр
Загоскин
- ЕЖАктриса
Елена
Жукова
- Актёр
Петр
Черняев
- ЯМАктёр
Ярослав
Маланин
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лавров
- АТСценарист
Андрей
Терехов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- АВМонтажёр
Антон
Выборнов
- ИБОператор
Илья
Бойко