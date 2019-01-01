Московские тайны. Либерея (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Охранник антикварного магазина на Никольской улице упал с лестницы в том же доме и умер. В руке покойного нашли лист из древнего манускрипта на греческом языке. Настя Вяземская подозревает, что рукопись могла храниться в Либерее, утерянной библиотеке Ивана Грозного. Неужели покойный ее нашел? И была ли его смерть случайной?



