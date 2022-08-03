Лучшее лето нашей жизни. Сезон 1
Wink
Сериалы
Лучшее лето нашей жизни
1-й сезон

Лучшее лето нашей жизни (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

8.82011, Лучшее лето нашей жизни. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чтобы покорить столицу, бывшей провинциалке Маше пришлось смириться с потерей любимого. Жизнь ее изрядно побила, но Маша не сдалась. Она еще молода и привлекательна, самостоятельно воспитывает 18-летнюю дочь, ее карьера на телевидении сложилась удачно... А вот в личной жизни все «не очень».

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучшее лето нашей жизни»