Лучшее лето нашей жизни (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.82011, Лучшее лето нашей жизни. Серия 1
Мелодрама16+
Чтобы покорить столицу, бывшей провинциалке Маше пришлось смириться с потерей любимого. Жизнь ее изрядно побила, но Маша не сдалась. Она еще молода и привлекательна, самостоятельно воспитывает 18-летнюю дочь, ее карьера на телевидении сложилась удачно... А вот в личной жизни все «не очень».
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
3.6 IMDb
- СМРежиссёр
Светлана
Музыченко
- АЗАктриса
Анна
Здор
- ВФАктёр
Владимир
Фекленко
- Актёр
Александр
Арсентьев
- Актриса
Ольга
Волкова
- АЕАктёр
Александр
Ефимов
- Актриса
Светлана
Колпакова
- Актёр
Сергей
Фролов
- Актриса
Марианна
Шульц
- ООАктриса
Ольга
Онищенко
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- ИЦСценарист
Илья
Цофин
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- АПМонтажёр
Александр
Павлов
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- Композитор
Даша
Чаруша