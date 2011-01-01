Лучшее лето нашей жизни (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Чтобы покорить столицу, бывшей провинциалке Маше пришлось смириться с потерей любимого. Жизнь ее изрядно побила, но Маша не сдалась. Она еще молода и привлекательна, самостоятельно воспитывает 18-летнюю дочь, ее карьера на телевидении сложилась удачно... А вот в личной жизни все «не очень».

