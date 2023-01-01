Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

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В третьем сезоне опера «убойного» отдела возвращаются, чтобы продолжать бороться с преступностью: таинственные убийства, коварные интриги или жестокие преступления требуют от полицейских все больше смекалки и профессионализма. Пятеро полицейских день за днем вступают в схватку с невзгодами, которые выпадают на долю обычных людей Северной столицы, распутывают запутанные преступления и отдают злодеев в руки правосудия. И несмотря на всю тяжесть рабочих задач, им удается находить время для любви, дружбы и юмора.



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