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Великолепная пятерка
3-й сезон

Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

9.12019, Великолепная пятерка. Сезон 3 68 серий
Детектив18+

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О сериале

В борьбе со злом и жестокостью полицейские рискуют потерять веру в добро. Продолжайте смотреть бесплатно «Великолепную пятерку» — 3 сезон онлайн доступен на портале Wink!

В третьем сезоне опера «убойного» отдела возвращаются, чтобы продолжать бороться с преступностью: таинственные убийства, коварные интриги или жестокие преступления требуют от полицейских все больше смекалки и профессионализма. Пятеро полицейских день за днем вступают в схватку с невзгодами, которые выпадают на долю обычных людей Северной столицы, распутывают запутанные преступления и отдают злодеев в руки правосудия. И несмотря на всю тяжесть рабочих задач, им удается находить время для любви, дружбы и юмора.

Присоединяйтесь к героям детектива, чтобы погрузиться в мир расследований и интриг. Продолжайте смотреть сериал «Великолепная пятерка» — 3 сезон бесплатно доступен на нашем видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»