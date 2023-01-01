Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
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Великолепная пятерка
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Сезон 3 Серия 42Бесплатно
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Великолепная пятерка
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Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 47Бесплатно
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Великолепная пятерка
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Великолепная пятерка
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Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 50Бесплатно
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Великолепная пятерка
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Сезон 3 Серия 62Бесплатно
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Сезон 3 Серия 63Бесплатно
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Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 64Бесплатно
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Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 65Бесплатно
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Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 66Бесплатно
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Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 67Бесплатно
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Великолепная пятерка
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О сериале
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В третьем сезоне опера «убойного» отдела возвращаются, чтобы продолжать бороться с преступностью: таинственные убийства, коварные интриги или жестокие преступления требуют от полицейских все больше смекалки и профессионализма. Пятеро полицейских день за днем вступают в схватку с невзгодами, которые выпадают на долю обычных людей Северной столицы, распутывают запутанные преступления и отдают злодеев в руки правосудия. И несмотря на всю тяжесть рабочих задач, им удается находить время для любви, дружбы и юмора.
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Рейтинг
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКА�ктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодари
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕК�Актёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман