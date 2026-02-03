Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 смотреть онлайн

Полицейские борются с преступностью, рискуя жизнями, но сохраняя человечность и чувство юмора. Звезда криминальной комедии «Ухожу красиво» Нодари Джанелидзе в захватывающем детективе от сценариста сериала «Ланцет».



Андрей Голованов — подполковник, который руководит командой из опытных полицейских и молодого амбициозного майора по имени Павел Шапошников. Они сталкиваются с различными преступлениями, от краж до убийств, и каждый раз доказывают, что вместе они могут справиться с любым вызовом.



Не терпится узнать, из чего состоит жизнь обычных полицейских северной столицы? Скорее начинайте смотреть: «Великолепная пятерка» бесплатно в хорошем качестве ждет вас онлайн на нашем видеосервисе Wink прямо сейчас!

