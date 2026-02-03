Дьявольская скрипка
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Дьявольская скрипка
9.22024, Дьявольская скрипка
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 36 смотреть онлайн

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О сериале

Загадочно умирает скрипач Кирилл Платонов. С дачи Кирилла пропала скрипка, созданная мастером Гварнери. По словам Кирилла, скрипка принадлежала композитору Джузеппе Тартини, автору знаменитой «Сонаты Дьявола». Брат погибшего Николай сообщает, что у Кирилла был острый конфликт с Артуром, бывшим мужем его девушки Инны. А может, это Инна сама всё и подстроила?..

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»