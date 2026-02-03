Загадочно умирает скрипач Кирилл Платонов. С дачи Кирилла пропала скрипка, созданная мастером Гварнери. По словам Кирилла, скрипка принадлежала композитору Джузеппе Тартини, автору знаменитой «Сонаты Дьявола». Брат погибшего Николай сообщает, что у Кирилла был острый конфликт с Артуром, бывшим мужем его девушки Инны. А может, это Инна сама всё и подстроила?..

