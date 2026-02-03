Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 77 смотреть онлайн

Хладнокровно убит владелец компании по перевозке морепродуктов Олег Круглов. Знакомые Олега утверждают, что два года назад его будто подменили: из надежного бизнесмена и душевного человека он превратился в нелюдимого маргинала. Оперативники уверены: чтобы выйти на убийцу необходимо выяснить, что именно стало причиной столь резких перемен в поведении Олега.

