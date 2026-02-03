Убит Игорь Воробьев, электрик, работающий в Жилищном управлении. Его начальница Екатерина Смирнова говорит, что Воробьев был конфликтным человеком, а житель дома, рядом с которым произошло убийство, сообщает, что Смирнова – скорее всего, аферистка и ворует бюджетные деньги. Оперативники подозревают, что Воробьев мог в чем-то помешать Смирновой и был застрелен ее подельниками…

