Электрик
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Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Электрик
9.22024, Электрик
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 52 смотреть онлайн

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О сериале

Убит Игорь Воробьев, электрик, работающий в Жилищном управлении. Его начальница Екатерина Смирнова говорит, что Воробьев был конфликтным человеком, а житель дома, рядом с которым произошло убийство, сообщает, что Смирнова – скорее всего, аферистка и ворует бюджетные деньги. Оперативники подозревают, что Воробьев мог в чем-то помешать Смирновой и был застрелен ее подельниками…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»