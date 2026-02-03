Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 51 смотреть онлайн

Из снайперской винтовки убит помощник директора издательства Максим Скуратов. Оперативники предполагают, что Скуратов мог стать случайной жертвой покушения на директора издательства Аркадия Щепкина. И жена Щепкина уверена, что целью киллера был не Скуратов, а её муж, которому угрожали конкуренты. Однако, Голованов не торопится с выводами – дело может оказаться куда запутаннее…

